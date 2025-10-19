Экс-замглаве правительства Подмосковья Бронштейну ужесточили обвинение

Илье Бронштейну вменяют получение двух особо крупных взяток и легализацию полученных преступным путем денег, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн обвиняется в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Бронштейн Илья Михайлович обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного поведения), а также по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем)", - следует из материалов дела в отношении бывшего чиновника.

Бронштейн с 2018 года работал в государственных органах Московской области, с 2021 года занимал должность министра образования региона. По данным следствия, в июне 2024 года Бронштейн, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере 25 млн рублей. Бывшему чиновнику и его сообщникам изначально было предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений (ч. 4 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Бронштейна обвинили в получении взятки за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе. Как установило следствие, гендиректор торгового дома "Просвещение-регион" Ирина Савенкова "поблагодарила" чиновника за победу в тендерах по госконтрактам для образовательных учреждений региона по оснащению их интерактивными панелями российского производства nextpanel 75s., на закупки которых было выделено из бюджета почти 742 млн рублей.

Обвиняемый полностью признал вину по этому первому эпизоду с получением особо крупной взятки. Экс-ректор областного образовательного учреждения "Корпоративный университет развития образования" Андрей Лубский - третий фигурант дела - также признал вину в посредничестве при даче чиновнику 25 млн рублей взятки (ст. 291.1 УК РФ), оформил с органами предварительного следствия явку с повинной и оказал содействие правоохранителям. Бронштейн и Лубский более года находятся в СИЗО, а сначала также арестованной Савенковой суд после продления срока домашнего ареста изменил меру пресечения на запрет определенных действий.