В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
03:05
ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области снят. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.