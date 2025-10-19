В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

По словам губернатора Александра Гусева, в регионе сбили более пяти беспилотников

ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области снят. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.