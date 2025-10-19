В Воронежской области сбили более пяти БПЛА
03:22
ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем канале в Max глава региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов", - написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.