Экс-партнера Деревянко по бизнесу будут судить за мошенничество с криптовалютой

Сумма ущерба составила около 400 млн рублей, говорится в материалах дела

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего партнера по бизнесу актера Павла Деревянко, столичного криптоинвестора Григория Мулузяна, обвиняемого в мошенничестве в виде инвестирования крипты на общую сумму ущерба потерпевшим около 400 млн рублей. Как говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС, криптоинвестор с обвинениями согласен частично и возмещает ущерб потерпевшим.

"Для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Мулузяна Г. В., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мулузян частично признал вину, длительное время содержится под стражей, возмещает ущерб", - говорится в документах.

Там же отмечается, что срок ареста Мулузяну, арестованному в прошлом году из-за угроз на стадии предварительного следствия одному из четырех потерпевших, был ранее продлен до декабря 2025 года.

Суть обвинений

Уголовное дело в отношении Мулузяна было возбуждено 2 сентября 2023 года изначально по факту хищения денежных средств Деревянко. Более чем за 1 год расследования дела, кроме эпизода мошенничества с артистом Деревянко, Мулузяну вменили еще три эпизода, совершенных почти при схожих обстоятельствах. Изначально фигурант настаивал на гражданско-правовых отношениях в эпизоде с актером, но к началу судебного процесса криптоинвестор Мулузян заявил о частичном признании вины.

Вместе с тем материалы дела о мошенничестве поступили в Пресненский суд Москвы в конце июня этого года и рассматриваются уже на протяжении 4 месяцев в открытом для СМИ и публики режиме. Как следует из показаний допрошенных по делу свидетелей, криптоинвестор организовал в Москве мошенническую пирамиду, вводил актера и остальных инвесторов в заблуждение, "постоянно всех обманывал". По словам самого Деревянко, предложение учредить криптокомпанию "Бии Соул" и туда инвестировать не только свои сбережения, но и друзей, поступило ему от Георгия Мулузяна, с которым актер "посещал банки, снимал со счетов денежные средства и передал ему лично в руки" более 257 млн рублей. Был рядом со своим другом и партнером по бизнесу ужасно доверчивым человеком, готовым продать квартиру, говорится в показаниях свидетелей.

Среди потерпевших в криптофирму Деревянко и Мулузяна также неудачно инвестировали в различной валюте режиссер Марюс Вайсберг, супружеская пара москвичей, которая передавала обвиняемому через личного водителя свои деньги частями, а также мастер спорта международного класса по боксу Алексей Семыкин. По заявлению последнего столичный суд прошлой весной отправил в СИЗО уроженца Грузии Мулузяна, так как он высказывал угрозы его пожилым родителям, говорится в документах, а также было озвучено в судебном заседании по очередному продлению меры пресечения криптоинвестору, на котором присутствовал корреспондент ТАСС. "Я обратился в коллекторское агентство, отдал им расписку, видео доказательства, которые снимал, когда он [Деревянко] подписывал документы, - мы тогда были партнерами и друзьями, Деревянко был свидетелем", - заявил ранее Мулузян в суде, опровергая доводы следствия об угрозах.

Первые потерпевшие

В сентябре 2023 года в пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что правоохранители проводят проверку после обращения мужчины, заявившего о мошенничестве со стороны своего знакомого, в результате чего заявитель лишился накоплений и не получил ожидаемых выплат. По словам заявителя, он стал жертвой мошеннических действий. Заявителем оказался актер Артем Ткаченко. Он рассказал, что в конце 2021 года познакомился с предпринимателем Григорием Мулузяном, который предложил ему вложить средства в бизнес, связанный с осуществлением торговых операций с криптоактивами, и получать каждый месяц 10% дохода.

Актер Павел Деревянко также инвестировал свои сбережения в якобы успешный криптобизнес Мулузяна на тех же условиях, что и его коллега Ткаченко. Вместо договора о задатке он подписал с бизнесменом договор о купли-продаже автомобиля за 200 тыс. рублей, что оказалось в 17 раз ниже рыночной стоимости. Суд уже признал сделку недействительной в соответствии с положениями ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 178 ГК РФ (сделка, совершенная под влиянием заблуждения).

Позже следствие установило, что Мулузян также склонял продать единственную квартиру актера Павла Деревянко для решения очередных финансовых проблем в компании "Бии Соул". По факту противоправных действий Деревянко подал заявление в правоохранительные органы. Сам актер со своими юристами выиграли у Мулузяна все процессы в Арбитражном суде Москвы, где было установлено, что Деревянко признан потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве с причинением ему материального ущерба в особо крупном размере.