В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу
07:46
обновлено 08:37
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены заработали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Позже соощили, что воздушную тревогу отменили. Сирены работали примерно 45 минут.
В красной зоне в настоящее время находятся Сумская и Николаевская области.
В новость внесены изменения (11:37 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.