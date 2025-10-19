В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены работали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены заработали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Позже соощили, что воздушную тревогу отменили. Сирены работали примерно 45 минут.

В красной зоне в настоящее время находятся Сумская и Николаевская области.

В новость внесены изменения (11:37 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.