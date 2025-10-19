В кафе Калининграда отравились девять школьников

Работу заведения приостановили

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция выявлена у девяти учеников школы №3 Калининграда, дети обратились за медицинской помощью после посещения одного из кафе. Из-за выявленных многочисленных нарушений его работа приостановлена, сообщило управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

"Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. Установлено, что заболевшие являются учащимися двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" (ООО "СБ39")", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и на пищеблоке школы, и в кафе, где питались дети, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.

"В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек. С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена", - сообщило управление.

Школе и организатору питания предписано провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая заключительную дезинфекцию.

Согласно результатам экспресс-диагностики, у заболевших лабораторно подтверждена норовирусная инфекция.