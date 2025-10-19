В Петербурге три человека пострадали при столкновении автобусов

Пассажиров доставили в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге три пассажира госпитализированы после столкновения двух автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Полицией проводится проверка по факту ДТП с участием автобусов. <...> В результате ДТП трое пассажиров с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло утром 19 октября возле дома 128 на улице Савушкина, на остановке. Выясняются все обстоятельства происшествия.