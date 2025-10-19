Компания "Восток" приостановила производство

Продукцией организации отравились более 40 человек

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Улан-Удэнская компания "Восток", продукцией которой отравились более 40 человек, в том числе дети, остановила производство. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сети магазинов "Николаевский".

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о случаях отравления, поставщик ООО "Восток" проводит внутреннюю проверку совместно с Роспотребнадзором. Производство остановлено до получения официальных результатов лабораторных анализов и выяснения всех причин. Мы искренне сожалеем о случившемся и выражаем поддержку всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

В целом с вечера 18 октября к медикам Улан-Удэ с симптомами отравления обратились 43 человека, в том числе 25 детей. В инфекционную больницу госпитализировано 36 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, у 3 специалисты диагностировали сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние других пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проверку организовала прокуратура Бурятии.

Магазины "Николаевский" работают в Бурятии с 1999 года, есть собственное производство. В настоящее время сеть включает 56 торговых точек.