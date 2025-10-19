Белгородскую область атаковали около 100 украинских БПЛА за сутки

Также ВСУ выпустили 38 боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 99 беспилотников и выпустили 38 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе поселки Майский, Малиновка и Октябрьский, села Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Лозовое, Новая Деревня, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Устинка, Ясные Зори, хутора Валковский и Церковный атакованы 27 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены. В селе Лозовое в результате обстрела ранена женщина. В тяжелом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Борисовский район атакковали с помощью четырех беспилотников, по Валуйскому округу нанесли удары 12 БПЛА. "В хуторе Кургашки ранены двое несовершеннолетних. 13-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. 16-летней девочке в Валуйской ЦРБ оказана необходимая помощь, лечение проходит амбулаторно", - проинформировали в региональном оперштабе.

Волоконовский район атаковали 4 беспилотника, по Грайворонскому округу ВСУ выпустили 31 боеприпас и 23 беспилотника. "В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы двое мужчин, которые были ранены в селах Козинка и Глотово. На участке автодороги Мокрая Орловка - Дунайка ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Кулаков Сергей Михайлович. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в оперштабе.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили семь боеприпасов и семь беспилотников, над Прохоровским районом системой ПВО сбиты три беспилотника, Ракитянский район атаковал один БПЛА. По Шебекинскому округу ВСУ нанесли удары с помощью 18 беспилотников.