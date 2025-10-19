Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Белгородскую область атаковали около 100 украинских БПЛА за сутки

Также ВСУ выпустили 38 боеприпасов
Редакция сайта ТАСС
08:48
© Александр Полегенько/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 99 беспилотников и выпустили 38 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе поселки Майский, Малиновка и Октябрьский, села Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Лозовое, Новая Деревня, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Устинка, Ясные Зори, хутора Валковский и Церковный атакованы 27 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены. В селе Лозовое в результате обстрела ранена женщина. В тяжелом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Борисовский район атакковали с помощью четырех беспилотников, по Валуйскому округу нанесли удары 12 БПЛА. "В хуторе Кургашки ранены двое несовершеннолетних. 13-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. 16-летней девочке в Валуйской ЦРБ оказана необходимая помощь, лечение проходит амбулаторно", - проинформировали в региональном оперштабе.

Волоконовский район атаковали 4 беспилотника, по Грайворонскому округу ВСУ выпустили 31 боеприпас и 23 беспилотника. "В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы двое мужчин, которые были ранены в селах Козинка и Глотово. На участке автодороги Мокрая Орловка - Дунайка ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Кулаков Сергей Михайлович. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в оперштабе.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили семь боеприпасов и семь беспилотников, над Прохоровским районом системой ПВО сбиты три беспилотника, Ракитянский район атаковал один БПЛА. По Шебекинскому округу ВСУ нанесли удары с помощью 18 беспилотников. 

РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине