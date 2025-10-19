В Курске девочка упала с эскалатора в торговом центре

Пострадавшую доставили в больницу

КУРСК, 19 октября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после травмирования пятилетней девочки, которая 18 октября упала с эскалатора в торговом центре Курска. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По данному факту следственным отделом по Центральному административному округу города Курска организована процессуальная проверка. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В медиапространстве сообщается, что 18 октября пятилетняя девочка упала с высоты второго этажа при подъеме на эскалаторе в одном из торговых центров на улице Студенческой города Курска. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.