Число отравившихся в Улан-Удэ возросло до 49

Из них 40 человек госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

© Эльвира Балганова/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Число пострадавших после отравления в Улан-Удэ возросло до 49, из них 40 человек госпитализированы. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"49 случаев заражения острой кишечной инфекцией зарегистрировано на этот час, 40 пациентов госпитализировано, из них 22 ребенка", - сказала Лудупова.

Она уточнила, что в 11 случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез. "Работа продолжается. Пока еще идут обращения граждан", - сказала Лудупова, добавив, что развернут штаб, подготовлено 120 коек, работает весь персонал инфекционной больницы.

Состояние большинства пациентов, отметила министр, удовлетворительное, у многих наблюдается улучшение, пострадавшие идут на поправку. "Пациент, который находится в реанимации, - его состояние стабильно тяжелое, но с улучшением", - добавила она.