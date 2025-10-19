В Волгограде в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. В Красноармейском районе Волгограда четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием "Газели". Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП в Красноармейском районе. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что авария произошла на проспекте Героев Сталинграда, столкнулись грузовик MAN и "Газель". На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции.