В Москве задержали мужчину, взорвавшего в метро страйкбольную гранату

Инцидент произошел на станции "Юго-Западная"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на станции метро "Юго-Западная". По предварительным данным, неизвестный зашел в вагон и взорвал страйкбольную гранату, пострадавших нет. Нарушитель задержан ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мотив поступка и обстоятельства произошедшего устанавливаются.