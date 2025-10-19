Полиция Москвы проводит проверку после взрыва страйкбольной гранаты в метро

Нарушителя задержали

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции начали проверку после того, как мужчина привел в действие пиротехническое изделие в вагоне метро между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная", нарушитель задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что сегодня около 13:00 мск в перегоне между станциями "Тропарево" и "Юго-Западная" Московского метрополитена в вагоне электропоезда мужчина 1972 года рождения привел в действие пиротехническое изделие, в связи с чем произошел хлопок", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД России добавили, что полицейские задержали правонарушителя, он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. По данному факту проводится проверка", - добавили в главке.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пассажир метро взорвал в вагоне страйкбольную гранату.

Прокуратура московского метро взяла под контроль инцидент со страйкбольной гранатой, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту, а также привлечение злоумышленника к установленной законом ответственности.