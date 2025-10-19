В Днепропетровской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Из-за этого начало отопительного сезона в Зеленодольске перенесли на неопределенный срок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом пишет издание "Страна".

По его информации, это стало причиной переноса начала отопительного сезона на неопределенный срок в городе Зеленодольске на западе региона.

Ранее кабмин Украины принял постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года на фоне многочасовых отключений электричества в ряде регионов Украины и Киеве. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По информации украинских властей, в ночь на 10 октября повреждения получили энергетические сети и коммунальные системы в Киеве, в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В нескольких городах Украины власти уже предупредили жителей о сложном предстоящем отопительном сезоне.