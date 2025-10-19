В Карачаево-Черкесии в реке утонула туристка

Еще одна женщина пострадала

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 19 октября. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесии двух женщин унесло течением реки Большой Зеленчук. Одна из них погибла, вторая госпитализирована, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"По предварительным данным, 19 октября 2025 года в дневное время двое туристок при переходе реки Большой Зеленчук упали в воду. Одной из них удалось выбраться, она доставлена в РГБУЗ "Зеленчукская ЦРБ" для оказания медицинской помощи. Тело второй туристки было обнаружено спасателями в пойме реки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, надзорным ведомством организована по данному факту проверка. Также ведомство проконтролирует процессуальную проверку, организованную следственными органами.