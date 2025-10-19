В Липецке и пяти муниципалитетах области отменили угрозу атаки БПЛА

В Липецкой области сохраняется желтый уровень опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в Липецке, Липецком округе и четырех районах Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МР, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МР", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.