На Ставрополье в ДТП пострадали четыре человека

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. На Ставрополье четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"Водитель легкового автомобиля Нива, двигаясь со стороны хутора Стародворцовского, выполняя маневр левого поворота в направлении города Минеральные Воды, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, который двигался со стороны города Невинномысска. После чего произошло столкновение автомобиля "Ниссан" и "Нива". В результате автоаварии водитель автомобиля "Нива" и его 3 пассажира, в том числе 16-летний пассажир, доставлены в больницу города Невинномысск", - говорится в сообщении.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.