Самолет рейса Минводы - Тель-Авив вернулся назад из-за технической неисправности
Редакция сайта ТАСС
21:12
ПЯТИГОРСК, 20 октября./ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.
"Воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Минеральные Воды.