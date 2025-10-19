Самолет рейса Минводы - Тель-Авив вернулся назад из-за технической неисправности

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров

ПЯТИГОРСК, 20 октября./ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Минеральные Воды.