NYP: в США задержали предлагавшего $10 тыс. за каждого убитого сотрудника ICE

Им оказался нелегальный иммигрант Эдуардо Агилар

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Предлагавший вознаграждение в размере $10 тыс. за каждого убитого сотрудника Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) нелегальный мигрант был задержан. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на Министерство юстиции.

По данным Минюста, 23-летний гражданин Мексики Эдуардо Агилар был задержан сотрудниками правоохранительных органов во вторник в Далласе, штат Техас. Причиной задержания стали посты на испанском языке в социальных сетях, в которых Агилар разыскивал "10 парней, готовых убить сотрудников иммиграционной полиции в обмен на вознаграждение в размере $10 тыс. за каждого агента".

"Угрозы в адрес наших сотрудников правоохранительных органов совершенно неприемлемы", - заявила Нэнси Ларсон, исполняющая обязанности прокурора США по Северному округу Техаса, чьи слова приводит NYP.

Отмечается, что при задержании в автомобиле Агилара был обнаружен заряженный пистолет, что в свою очередь является нарушением закона, запрещающего нелегальным мигрантам в США носить огнестрельное оружие.

Эдуардо Агилар пересек границу с США в 2018 году будучи несовершеннолетним и без сопровождения взрослых, после чего год спустя американский судья вынес приговор о его депортации, пишет газета. В случае признания судом вины задержанного, Агилару грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме США.