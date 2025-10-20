На Соломоновых Островах произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр находился в 1,5 км от населенного людьми острова

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на юго-западе острова Сан-Кристобаль, принадлежащего Соломоновым Островам. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр стихии находился в 1,5 км от юго-западного берега острова, на котором проживают свыше 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 112 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.