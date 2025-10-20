В Красноярске задержали мужчину за незаконный оборот золота на 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Житель Красноярска задержан за незаконный оборот самородного золота массой около 700 грамм стоимостью 6,5 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Красноярска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК РФ (совершение незаконной сделки, связанной с драгоценными металлами, незаконное хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК МУ МВД России "Красноярское". <…> Подозреваемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина вступил в сговор с лицами, личность которых устанавливается, с целью незаконного оборота драгоценных металлов. "Реализуя преступный умысел, фигурант приобрел драгоценные металлы в виде сплавов из золота и серебра, которые перевез и хранил в своем жилище и автомобиле. При обыске в жилище и автомобиле мужчины изъято самородное золото массой около 700 грамм стоимостью около 6,5 млн рублей", - пояснили в ведомстве.