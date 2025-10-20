Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 89

Всего госпитализировали 55 человек, из них 34 ребенка

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Количество отравившихся продукцией в магазинах "Николаевский" в Улан-Удэ выросло с 49 до 89 человек. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"Данные оперативного штаба Минздрава Бурятии и регионального управления Роспотребнадзора по вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллеза: на 10:00 (05:00 мск) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей", - сообщила Лудупова.

Министр региона добавила, что всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка. Состояние всех пострадавших стабильное, один человек в реанимации с положительной динамикой. Ранее сообщалось о госпитализации 40 человек, в том числе 22 детей.