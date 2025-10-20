Под Красноярском обследовали 11 км тайги в поисках семьи Усольцевых

Семья пропала в конце сентября во время похода в Партизанском районе

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Спасатели обследовали 11 км горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в краевом аварийно-спасательном формировании "Спасатель".

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае.

"11 кв. км горно-таежной местности и 7 км лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями в районе поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски пропавшей семьи результатов не дали", - говорится в сообщении.