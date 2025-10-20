В Хабаровском крае тело рыбака обнаружили после четырех дней поисков

Мужчина ранее пропал в районе протоки Талга

ХАБАРОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Поиски 73-летнего пенсионера, пропавшего в районе протоки Талга в Хабаровском крае, завершены. Его тело обнаружили рыбаки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Вчера спасатели МЧС России и сотрудники полиции вновь на лодке провели осмотр акватории и береговой черты протоки Талга. Они искали 73-летнего рыбака. От рыбаков поступила информация, что обнаружено тело мужчины. Специалисты МЧС России и правоохранительных органов извлекли его из воды и доставили на берег, где передали следственным органам. Поисковые работы завершены", - говорится в сообщении.

Всего за время поисковых работ было обследовано порядка 30 км береговой черты и 4,2 тыс. кв. м дна.