ТАСС: заслуженный тренер России по боксу Олег Чехов совершил самоубийство

Рядом с телом нашли пистолет, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Олег Чехов совершил самоубийство в Реутове. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В своей квартире на Комсомольской улице найден мертвым 85-летний Олег Чехов. Предварительно, смерть наступила в результате самоубийства", - сказал собеседник агентства. По его словам, рядом с телом заслуженного тренера найден пистолет.

Чехов - являлся тренером высшей категории. За свою карьеру он воспитал нескольких чемпионов мира и Европы. Тренерский стаж - более 30 лет.