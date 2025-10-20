Тропический шторм "Фэншэнь" затронет остров Хайнань 21-22 октября

Скорость ветра достигнет 30 м/с, сообщает Метеорологическое управление Китая

ШАНХАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Фэншэнь" принесет 21-22 октября ливни и мощный ветер на юг китайского курортного острова Хайнань. Как прогнозирует Метеорологическое управление КНР, скорость ветра достигнет 30 м/с.

Шторм пройдет над островами Сиша в Южно-Китайском море. Непогода затронет город Санья на Хайнане. 22-23 октября шторм достигнет центральной части Вьетнама.

19 октября в результате последствий шторма "Фэншэнь" на Филиппинах погибли восемь человек, еще двое числятся пропавшими без вести.