В Ульяновской области предотвратили атаку БПЛА на подстанцию

Пострадавших нет, сообщил в своем губернатор региона Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Попытка атаки БЛПА на подстанцию в Вешкайме предотвращена в Ульяновской области. Пострадавших нет, электроснабжение населения осуществляется штатно.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских.

"Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы", - написал он.