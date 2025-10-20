В Ульяновской области предотвратили атаку БПЛА на подстанцию
04:50
УЛЬЯНОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Попытка атаки БЛПА на подстанцию в Вешкайме предотвращена в Ульяновской области. Пострадавших нет, электроснабжение населения осуществляется штатно.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских.
"Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы", - написал он.