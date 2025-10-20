Под Черниговом на Украине более 30 тыс. абонентов остались без света

Отключение связано с повреждением энергообъекта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Почти 31 тыс. абонентов в Черниговской области Украины обесточены, был поврежден энергетический объект в Нежинском районе. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго".

19 октября вечером компания сообщала о том, что около 55 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области из-за повреждения энергетического объекта на территории Корюковского района. "Еще 28 тыс. абонентов области без света <...>. Работаем над восстановлением электроснабжения, однако ситуация критическая!" - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале предприятия.

Позднее поступило сообщение о повреждении еще одного объекта в Нежинском районе. Без электроэнергии остались еще 2,7 тыс. абонентов. "Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабны", - уточняет "Черниговоблэнерго".