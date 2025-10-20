В Самаре рассмотрят жалобы на приговор экс-главе Минтранса региона

Ивана Пивкина признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности подрядчика по контракту

САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Самарский областной суд 13 ноября рассмотрит в апелляционной инстанции поступившие от сторон обвинения и защиты жалобы на приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину, признанному виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности подрядчика по контракту. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляции на приговор Пивкину поступили в суд 14 октября, заседание назначили на 13 ноября", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области, гособвинение просит отменить приговор Октябрьского суда Самары и вернуть дело на новое рассмотрение. Обвинитель полагает, что суд первой инстанции необоснованно изменил квалификацию дела на статью о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Прокуратура просит пересмотреть дело по обвинению Пивкина в превышении полномочий.

Адвокат экс-министра Вячеслав Яблоков отказался от комментариев по сути поданной жалобы.

О приговоре

6 августа Пивкина признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорили к штрафу в размере 480 тыс. рублей в доход государства. При этом суд освободил экс-чиновника от наказания и отпустил под подписку о невыезде с учетом положения ч. 5 ст. 72 УК РФ.

Сторона обвинения вменяла Пивкину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Гособвинитель запросила обвиняемому наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Во время рассмотрения дела обвиняемый находился под стражей.

Следствие считало, что чиновник препятствовал выполнению работ по капремонту автодороги Самара - Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 млрд рублей победителем торгов - компанией "Дорисс" из Чувашии.

В ходе судебного следствия потерпевшая по делу - генеральный директор "Дорисс" Люция Сафина - заявила об отсутствии материального ущерба и о том, что организация получила чистую прибыль от исполнения контракта, хотя рассчитывала на больший доход при выполнении работ своими силами, а не субподрядной организацией. Представители защиты Пивкина говорили об отсутствии в его действиях существенного нарушения прав и интересов потерпевшей стороны и личной заинтересованности, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 286 УК РФ, и просили переквалифицировать дело.

Пивкин занимал должность министра транспорта и автодорог Самарской области с 2012 по 2024 год.