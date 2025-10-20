В Белгородской области при атаке ВСУ на сельхозпредприятие погибли два человека
БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородской области, два человека погибли, еще один получил осколочные ранения.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что мужчина и женщина погибли на месте.
Еще одного мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, госпитализировали. Его оперируют в городской больнице №2.