В Белгородской области при атаке ВСУ на сельхозпредприятие погибли два человека

Еще один пострадал

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородской области, два человека погибли, еще один получил осколочные ранения.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что мужчина и женщина погибли на месте.

Еще одного мужчину, получившего минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, госпитализировали. Его оперируют в городской больнице №2.