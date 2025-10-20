Вулкан Крашенинникова второй раз за сутки выбросил пепел на высоту до 3 км

Шлейф распространяется на 47 км на восток

Вулкан Крашенинникова © Наталья Акбирова/ ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ ТАСС, архив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 3 км зафиксирован на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Высота вулканического облака - до 3 км. Пепловый шлейф распространяется на 47 км на восток от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - рассказали в учреждении.

Это уже второй пепловый выброс за сутки.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.