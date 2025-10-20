В Грузии задержали россиянина с партией наркотиков

Гражданину России грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии в реализации наркотических средств в городе Батуми задержали гражданина России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МВД, задержанному 41 год. При личном обыске и обыске квартиры, в которой он проживал, правоохранители изъяли наркотическое вещество метадон, готовое для реализации.

Во время следственных мероприятий полицией также изъяты предметы, необходимые для расфасовки наркотиков, добавили в МВД.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.