Дело экс-сенатора Арашукова рассмотрят на территории колонии "Черный дельфин"

Его обвинили в даче взятки

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Процесс будет идти на территории исправительного учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Проводятся выездные заседания на территории ИК-6 для обеспечения мер безопасности", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные суда, Арашукова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии. Как уточнили в пресс-службе, оставшуюся часть средств в размере 3 млн рублей обвиняемый передать не успел, его деятельность пресекли.

На первом выездном заседании суда, которое прошло в колонии, огласили обвинительное заключение и исследовали письменные доказательства по делу. Арашуков вину не признал, а также заявил, что показания будет давать позже. На следующем заседании суд намерен допросить свидетелей по делу.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, где присутствовали генпрокурор РФ Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день его арестовали, а на следующий день был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа. В начале января 2023 года адвокаты обжаловали решение суда.

В октябре 2024 года сообщалось о возбуждении в отношении Рауфа Арашукова уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Ему было предъявлено обвинение.