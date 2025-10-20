BFMTV: Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября

Недоступными пока остаются некоторые зоны музея

Редакция сайта ТАСС

Лувр © Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Лувр после ограбления частично откроется для посетителей сегодня в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших мировых музеев.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

Вместе с тем отмечается, что некоторые зоны музея пока недоступны для посещения.