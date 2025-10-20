BFMTV: Лувр после ограбления частично откроется для посетителей 20 октября
ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Лувр после ограбления частично откроется для посетителей сегодня в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу одного из крупнейших мировых музеев.
Вместе с тем отмечается, что некоторые зоны музея пока недоступны для посещения.