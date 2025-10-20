Опубликовано видео ограбления Лувра

В общей сложности пропало девять ювелирных украшений

Ограбление Лувра сняли на видео. На кадрах видно, как мужчина в желтом жилете снимает стекло и вытаскивает экспонаты из витрины.

По данным следствия, из главного музея Парижа похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. В общей сложности пропало девять ювелирных украшений. Во Франции заявили, что на ограбление у преступников ушло четыре минуты. Следствие склоняется к версии, что преступление совершили профессионалы. Заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.