На Ставрополье предотвратили теракт в администрации

Задержан житель города Георгиевска

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Ставропольском крае приверженца радикальных взглядов, готовившего теракт в администрации Георгиевского муниципального округа. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности задокументирована противоправная деятельность жителя города Георгиевска Ставропольского края 2000 г. р., причастного к приготовлению террористического акта", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, посредством мессенджера Telegram, добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени. "По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта (здания администрации Георгиевского муниципального округа), после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ. Реализовать задуманное он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ России.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства задержанного изъяли прекурсоры для сборки самодельного взрывного устройства.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.