Обвиняемые в подготовке к убийству Симоньян согласились на преступление за $50 тыс.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что убийство спланировал организатор ячейки террористической организации National Socialism/White Power Михаил Балашов

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Обвиняемые в подготовке к убийству главного редактора RT Маргариты Симоньян должны были совершить его за $50 тыс. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, убийство спланировал организатор ячейки террористической организации National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией) Михаил Балашов.

"Балашов по заказу неустановленных лиц, совместно с другим участником ячейки Егором Савельевым за денежное вознаграждение в $50 тыс. согласились на убийство журналистки Маргариты Симоньян. Для этого соучастники собрали информацию о ее местонахождении и передвижениях, а после получения от неустановленных лиц огнестрельного оружия и боеприпасов должны были совершить ее убийство", - сказала Петренко. Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.

Петренко добавила, что СК завершил расследование уголовного дела о подготовке к убийству главного редактора RT.