В Белоруссии начали рассматривать дело пособника нацистов

Александр Ермольчик убил более 200 человек в годы Великой Отечественной войны

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении пособника нацистов Александра Ермольчика, убившего в годы Великой Отечественной войны свыше 200 человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ермольчика, родившегося в 1915 году и умершего в 1984-м, будут судить по ст. 127 УК Белоруссии (геноцид).

В конце августа генеральный прокурор республики направил в Верховный суд уголовное дело по обвинению руководителя подразделения вспомогательной полиции Александра Ермольчика в геноциде. Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно лишил жизни не менее 246 человек, включая как минимум 37 детей, а также покушался на лишение жизни еще не менее восьми человек.

Генпрокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В середине июля 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют судить умерших нацистов.

17 октября Верховный суд огласил приговор по делу карателя времен Великой Отечественной войны Осипа Винницкого, умершего в конце 1990-х годов. В составе 118-го карательного батальона он участвовал в совершении зверских убийств свыше 400 жителей БССР, в том числе 146 детей.