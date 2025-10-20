ТАСС: Лувр не откроется 20 октября

Ожидавшие открытия музея посетители покинули его территорию

Обстановка у Лувра, где утром 19 октября были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона © ТАСС/ Reuters/ Storyful

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещения. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник службы безопасности, дежуривший на входе.

"Музей закрыт", - сказал он.

Многочисленные посетители, ожидавшие открытия одного из крупнейших мировых музеев, были вынуждены покинуть его территорию, передает корреспондент ТАСС. Площадь перед Лувром опустела практически мгновенно. Дозвониться в музей невозможно, после сообщения "все операторы заняты" звонок сбрасывается.

© Александр Васильев/ ТАСС

"Мы с мужем впервые в Париже, приехали из Лиссабона. Хотели попасть в Лувр еще вчера, но прочитали об ограблении. Сегодня появилась информация, что музей открыт, и мы сразу направились сюда, но и сегодня нас развернули уже прямо перед входом", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС одна из желающих посетить Лувр по имени Жоана.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Лувра проинформировал, что он откроется для посетителей сегодня в 09:00 по местному времени (10:00 мск), но часть экспозиции будет закрыта.