Генконсульство РФ не получало официальной информации по ситуации с Абакаровым

Родственники погибшего в диппредставительство не обращались

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты не получали официальных уведомлений относительно инцидента с убийством в Стамбуле основателя Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"Родственники погибшего в генконсульство не обращались. Официальных уведомлений от турецких властей по этой ситуации в генконсульство также не поступало", - сообщили дипломаты.

Между тем турецкий источник в беседе с ТАСС не исключил, что "Абакаров мог быть похоронен в Турции", но официальных подтверждений на этот счет пока нет.

По данным газеты Milat, тело мужчины было обнаружено уборщиками на сдаваемой посуточно вилле в стамбульском районе Эйюпсултан. Впоследствии было установлено, что тело принадлежало Абакарову. В полиции получили информацию, что вилла была арендована 6 октября через приложение. 7 октября неизвестный вошел в дом вместе с Абакаровым и позже в тот же вечер покинул виллу с двумя сумками в руках. Полиция занимается установлением личности человека, покинувшего виллу.