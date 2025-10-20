Во Владимире завели дело о хищении более 7 млн рублей при капремонте школы

У одного из руководителей подрядной организации возник умысел на незаконное получение денежных средств

ВЛАДИМИР, 20 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении свыше 7 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт школы, возбуждено во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Во Владимире по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 7 млн рублей при выполнении ремонта в средней школе №26", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 2024 года между управлением архитектуры и строительства администрации Владимира и ООО "Фаворит" заключен контракт стоимостью более 79 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы №26. Муниципальный заказчик в полном объеме перевел эту сумму на соответствующий счет в управлении федерального казначейства Владимирской области.

Из-за нарушения сроков и качества выполнения работ заказчик расторг муниципальный контракт с подрядчиком. В связи с этим у одного из руководителей подрядной организации возник умысел на незаконное получение денежных средств с указанного счета. "С этой целью он подготовил и предъявил к оплате акты приемки выполненных работ, которые фактически уже были приняты и оплачены ранее (монтажные работы системы электроснабжения, капитальный ремонт полов и стен, установка дверей), а также документы, подтверждающие приобретение строительных материалов, которые на объект не завозились и для проведения ремонта не требовались (штукатурка, плиточный клей, малярный инструмент, лакокрасочные материалы, пескобетон, цемент)", - пояснили в пресс-службе.

В результате подрядной организации было необоснованно перечислено свыше 7,2 млн рублей. Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.