Экс-глава научно-технического комитета ГРАУ МО РФ признал вину во взяточничестве

Андрей Жежук и его заместитель полковник Сергей Захаров находятся под домашним арестом

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший председатель научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны полковник Андрей Жежук и его заместитель полковник Сергей Захаров, обвиняемые в получении взяток в особо крупном размере, признали свою вину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Московского гарнизонного военного суда.

"Вину признаем", - сказал один из подсудимых в суде.

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Подсудимые полковники находятся под домашним арестом. Из-за содержащийся в материалах дела государственной тайны, судья постановил закрыть судебное следствие от слушателей, дело рассматривается в особом порядке.

По информации собеседника ТАСС, Жежук и Захаров обвиняются в получении взяток за общее покровительство от руководителя одного из предприятий, с кем был заключены государственные контракты на поставку вооружения по заказу Министерства обороны РФ. Сами подсудимые отметили, что это была благодарность за хорошо выполненную работу, а продукция соответствовала всем требованиям министерства.