В Киеве полицейские избили военнообязанного

Им предъявили обвинения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Двое полицейских избили военнообязанного около Голосеевского военкомата в Киеве. После появления видео в сети сотрудникам правоохранительных органов предъявлены обвинения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, два сотрудника полиции на микроавтобусе доставили военнообязанного к зданию военкомата, а затем нанесли ему многочисленные удары руками и ногами. Их действия квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины о превышении власти или служебных полномочий. "Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет", говорится в сообщении прокуратуры в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов, при этом факты насилия в отношении военнообязанных крайне редко становятся предметом судебных разбирательств.