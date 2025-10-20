На экс-зампреда правительства Ульяновской области завели дело

Его подозревают в превышении полномочий

УЛЬЯНОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Бывший зампредседателя правительства Ульяновской области подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия фигурант в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше в Ульяновской области. Кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика.

По уголовному делу проводятся следственные действия в трех субъектах России. Изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия. Ход расследования дела находится на личном контроле руководителя следственного управления региона Сергея Михайлова.