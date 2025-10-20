В Москве силовики провели рейды в ночных клубах и кафе

Силовики выявили нарушения миграционного законодательства, а также незаконную продажу алкоголя

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии провели рейд в одном из ночных развлекательных заведений на северо-востоке Москвы, где выявлены нарушители миграционного законодательства, а также факты незаконной продажи алкоголя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал" сотрудники полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели проверку ночного развлекательного заведения, расположенного на улице Широкой. Силовиками были проверены 47 гостей заведения, по результатам проверки выявлено 9 иностранцев, нарушающих правила нахождения на территории РФ", - сказал собеседник агентству.

В ГУ МВД добавили, что в отношении нарушителей составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов. "Также полицейскими выявлен факт незаконной реализации администрацией данного кафе алкогольной и спиртосодержащей продукции", - добавили в главке.

Деятельность кафе, расположенного в одном из домов по ул. Широкой, приостановлена, по выявленным нарушениям полиция проводит проверку.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что рейд проводился еще по нескольким адресам, не уточнив подробности.