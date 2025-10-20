В Казани избрали меру пресечения фигурантам дела о нападении на жену бизнесмена

Андрей Черкасин отправлен под стражу, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Казани арестовал еще двоих фигурантов дела о покушении на жену бизнесмена Ивана Шевырева. Руководитель службы безопасности фирмы "Волга-автодор" Андрей Черкасин отправлен под стражу, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Советского районного суда Казани.

"Сегодня избрали меру пресечения Галлямову - домашний арест", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черкасина.

По данным следствия, 14 октября мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов ножом в шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, были задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения. Как выяснилось, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. "Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан. В результате совместной работы сотрудников МВД России и Таджикистана фигурант задержан. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию", - сообщила Волк.

Ранее суд арестовал одного из подозреваемых в организации нападении на женщину - Бурихона Хамидова. Суд также продлил на 72 часа срок задержания под стражей Шевыреву и его отцу Станиславу Шевыреву.