В Поморье экс-главу центра по противодействию экстремизму УМВД осудили за взятку

Он также лишен звания "полковник полиции"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 20 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий и получение взятки, сообщили ТАСС в суде.

"Октябрьский районный суд Архангельска рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области, признанного виновным в превышении своих должностных полномочий, а также в получении взятки в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, входящих в служебные полномочия должностного лица, а также за общее покровительство, - сказали в суде. - Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Он лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два с половиной года, также виновный лишен звания "полковник полиции".

Суд установил, что виновный с ноября 2019 года по декабрь 2022 года лично и через посредника получил от представителя организации взятку в виде имущества общей стоимостью более 60 тыс. рублей. Кроме того, осужденный фактически проводил в интересах представителя организации оперативно-разыскные мероприятия, связанные в том числе с наведением справок и использованием информационных систем МВД России. Он также давал подчиненным заведомо незаконные распоряжения, прошла необоснованная проверка по различным базам данных более ста человек, были незаконно переданы персональные данные этих граждан другим людям.

В собственность государства конфискована денежная сумма, равная сумме взятки.