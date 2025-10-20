В Уфе выбросившего жену из окна квартиры приговорили к колонии

Он не признал свою вину

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Уфы отправил в колонию строгого режима на девять лет восемь месяцев 52-летнего местного жителя, выбросившего жену из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). "<...> В пользу малолетней дочери погибшей по иску прокуратуры взыскан 1 млн рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июле 2024 года между находящимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его женой произошел конфликт, в результате которого он ударил ее и сломал нос. Потерпевшая пыталась покинуть квартиру, но мужчина помешал ей. Женщина убежала на балкон, откуда муж вытолкнул ее в открытое окно. Женщина умерла спустя неделю в больнице. Подсудимый не признал вину.