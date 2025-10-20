В России наемника из Израиля заочно приговорили к 14 годам заключения

Он участвовал в вооруженном конфликте на стороне Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд заочно приговорил к 14 годам заключения наемника из Израиля за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Государства Израиль. Барух Меир признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении.

Там также отмечено, что судом Барух Меир заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Барух Меир вступил в состав украинского вооруженного формирования. Далее в качестве наемника за материальное вознаграждение он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой, Луганской народных республик и российских военнослужащих. Перед этим Барух Меир прошел военную подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.